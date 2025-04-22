В правящей партии Украины отказали гражданам в праве на доходы от недр

Депутат Рады от «Слуги народа» Мазурашу: Недра не принадлежат народу Украины

Депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу считает, что недра не принадлежат народу Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Слушайте, ну есть где-то какие-то ископаемые в разных частях Украины. Скажите, пожалуйста, а мы их туда закапывали? На каких правах я с Черновцов должен претендовать на какие-то ископаемые в бог знает какой другой области», — заявил парламентарий.

Он также отметил, что Киев вынужден подписывать сделку по полезным ископаемым с Соединенными Штатами Америки, потому что у страны не хватает ресурсов и сил для ведения боевых действий. Мазурашу призвал всех тех, кто обеспокоен вопросами ресурсов, брать в руки оружие и защищать страну с оружием в руках.

Ранее на Украине рассказали о цене соглашения с США. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, ратификации закона парламентом недостаточно.