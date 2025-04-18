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17:29, 18 апреля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о цене соглашения с США

Нардеп Железняк: Чтобы реализовать сделку с США, Украине придется менять законы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Чтобы сделать возможной реализацию готовящегося соглашения с США по недрам, Украине придется внести существенные изменения в около 20 законов, а также Налоговый и Бюджетный кодексы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, ратификации соглашения в парламенте недостаточно, чтобы его реализовать. Он заключил, что такие процессы нельзя провести быстро.

Ранее замглавы украинского Министерства экономики Тарас Качка заявил, что новый меморандум по сделке Вашингтона и Киева не предполагает возвращения США долга. В ведомстве добавили, что при этом США в результате инвестиций в украинскую инфраструктуру должны заработать столько, сколько было потрачено Вашингтоном средств на помощь Украине.

До этого глава США Дональд Трамп сообщил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. «У нас есть сделка по минералам, которая, я полагаю, будет заключена в (...) следующий четверг», — заявил он.

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