Доктор Мясников описал одно изменение в организме словами «всегда плохо»

Врач Мясников заявил, что увеличение лимфоузлов над ключицей указывает на рак

Врач и телеведущий Александр Мясников в выпуске программы «О самом главном» предупредил, что иногда увеличенные лимфоузлы могут сигнализировать об опасных заболеваниях. Выпуск с предостережением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников отметил, что увеличение лимфатических узлов на теле может быть как безобидным, так и опасным симптомом. Например, если воспаление проходит после курса антибиотиков, а сам узел мягкий и подвижный, то поводов для волнений нет.

«Но очень важная область — над ключицей. Вот если над ключицей увеличены узлы, это всегда плохо, это онкология. Если справа — это грудная клетка, слева — это живот и таз», — описал опасные изменения в организме Мясников.

Врач добавил, что такой же симптом может быть у лимфомы — онкологического заболевания, при котором злокачественными становятся клетки иммунной системы.

Ранее Мясников описал россиянам действия после укуса клеща. По его словам, необходимо сразу принимать антибиотики, если есть подозрение на заражение болезнью Лайма.