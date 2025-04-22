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10:42, 22 апреля 2025Экономика

Части российских пенсионеров перечислят выплаты досрочно

Соцфонд РФ сообщил о досрочном перечислении выплат за май части пенсионеров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российским пенсионерам, получающим выплаты через банк с 1-го по 5-е число каждого месяца, переведут майскую пенсию досрочно. Средства поступят на соответствующие счета 30 апреля. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Социального фонда России.

Прочие выплаты, проходящие через финансовые организации, переведут в ту же дату. Начиная с 6 мая доставку пенсий через банки возобновят по стандартному графику.

Пенсионеры, которым доставляют деньги через «Почту России», получат выплаты в привычные для себя даты. Почтальоны начнут разносить их с 3 мая. С этого же времени можно будет получить средства в кассе отделения.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила, что пенсии военным и бывшим служащим силовых структур повысят с 1 октября. Размер индексации составляет 4,5 процента (такие расходы прописаны в федеральном бюджете), но ближе к октябрю его могут пересмотреть.

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