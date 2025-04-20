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14:38, 20 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали дату следующего повышения пенсий

Депутат Бессараб: Пенсии бывшим служащим силовых структур повысят с 1 октября
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Пенсии военным и бывшим служащим силовых структур повысят с 1 октября, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«У нас повышение пенсий происходит поэтапно. С 1 января были повышены страховые выплаты, проиндексированы военные пенсии. С 1 апреля — проиндексированы социальные. А с 1 октября будет повышение военных пенсий и пенсий бывших служащих силовых структур», — сказала политик.

По словам Бессараб, выплаты для этой категории планируют повысить на 4,5 процента. Но размер пенсий могут пересмотреть ближе к октябрю, уточнила депутат.

«Это будет шаг, соответствующий повышению уровня денежного довольствия. Сейчас это 4,5 процента. По крайней мере, так на данный момент прописано в бюджете», — заключила Бессараб.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин напомнил о переходе на двухэтапную индексацию пенсий с 2026 года. Речь идет о возможности ее повышения на сумму большую, чем инфляция за прошлый год, в случае когда у Социального фонда возникнут доходы.

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