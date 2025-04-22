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03:30, 22 апреля 2025Из жизни

Две порнозвезды задумали отправиться в космос и устроить оргию в невесомости

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Juan Gonzalez / Reuters

Порнозвезда Бонни Блю, переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, и ее соперница Лили Филлипс подумывают о полете в космос. Об этом сообщает издание Radar Online.

Обеих порнозвезд вдохновил космический полет невесты миллионера Джеффа Безоса, певицы Кэти Перри и еще нескольких женщин, совершенном на корабле фирмы Blue Origin. Как утверждает источник Radar Online, теперь Бонни Блю и Лили Филлипс подумывают о том, чтобы тоже отправиться на орбиту и устроить оргию в невесомости.

Они уже довольно давно соревнуются в том, кто придумает самые безумные секс-челленджи, и сейчас обе пытаются разобраться с логистикой, чтобы забронировать места на космическом корабле и устроить групповуху высоко над Землей. Если такую запись выложить в OnlyFans, просмотры будут астрономическими

источник Radar Online
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Многоразовая система New Shepard, построенная фирмой Blue Origin, стартовала 14 апреля. На борту находились шесть космических туристок: невеста Безоса Лорен Санчес, певица Кэти Перри, телеведущая Гэйл Кинг, продюсер Керианн Флиншн, правозащитница Аманда Нгуен и инженер НАСА Аиша Боу.

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