Две порнозвезды задумали отправиться в космос и устроить оргию в невесомости

Порнозвезда Бонни Блю, переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов, и ее соперница Лили Филлипс подумывают о полете в космос. Об этом сообщает издание Radar Online.

Обеих порнозвезд вдохновил космический полет невесты миллионера Джеффа Безоса, певицы Кэти Перри и еще нескольких женщин, совершенном на корабле фирмы Blue Origin. Как утверждает источник Radar Online, теперь Бонни Блю и Лили Филлипс подумывают о том, чтобы тоже отправиться на орбиту и устроить оргию в невесомости.

Они уже довольно давно соревнуются в том, кто придумает самые безумные секс-челленджи, и сейчас обе пытаются разобраться с логистикой, чтобы забронировать места на космическом корабле и устроить групповуху высоко над Землей. Если такую запись выложить в OnlyFans, просмотры будут астрономическими источник Radar Online

Многоразовая система New Shepard, построенная фирмой Blue Origin, стартовала 14 апреля. На борту находились шесть космических туристок: невеста Безоса Лорен Санчес, певица Кэти Перри, телеведущая Гэйл Кинг, продюсер Керианн Флиншн, правозащитница Аманда Нгуен и инженер НАСА Аиша Боу.