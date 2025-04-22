Двух золотодобытчиков отдали под суд за присвоение драгметаллов на сотни миллионов рублей

В Магнитогорске осудят двух мужчин за незаконную добычу золота на 325 млн рублей

В Магнитогорске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух подпольных золотодобытчиков, которые за время раскопок присвоили себе драгоценные металлы на 325 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства по Челябинской области.

Житель Магнитогорска и житель Екатеринбурга обвиняются по части 5 статьи 191 («Незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов») УК РФ. Дело уже направлено в суд.

По версии следствия, за период с января 2021 года по июль 2024-го мужчины при помощи металлоискателя добыли самородки и частицы материала, содержащие золото и серебро. Впоследствии из них они изготовили 138 слитков общей массой 43 килограмма.

Свою незаконную деятельность они вели на территории Челябинской и Свердловской областей, а также в Башкирии. Их задержали сотрудники ФСБ в октябре 2024 года.

Ранее стало известно, что в Забайкалье осудят местного жителя и иностранца за контрабанду 14 килограммов золота.