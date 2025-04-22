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20:25, 22 апреля 2025Ценности

Дженнифер Лопес пришла на «Формулу-1» в облегающем латексном комбинезоне

Певица Дженнифер Лопес пришла на «Формулу-1» в розовом латексном комбинезоне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sam Bagnall / Sutton Images / Getty Images

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес пришла на чемпионат мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость поддержала итальянскую команду «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии. Она вышла в свет в розовом латексном комбинезоне Usama Ishtay, который облегал ее фигуру.

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Помимо этого, звезда надела босоножками на каблуках и красные очки. Кроме того, звезда собрала волосы в высокий хвост и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в апреле Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в откровенном спортивном наряде. Знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлела себя в зеркале.

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