ФСБ задержала помогавшего мошенникам лишать россиян наследства нотариуса

ФСБ задержала нотариуса, помогавшего мошенникам в афере с наследством

На Сахалине ФСБ задержала нотариуса за пособничество в покушении на мошенничество на сумму в 55 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанная нотариально заверила фиктивный документ, с помощью которого аферисты хотели завладеть чужим наследством. Злоумышленнице избрали меру пресечения в виде ареста. На время следствия она останется в СИЗО.

Ее сообщники также стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Петербурге силовики задержали нотариуса и трех его подельников, обналичивающих деньги.