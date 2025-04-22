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12:11, 22 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала помогавшего мошенникам лишать россиян наследства нотариуса

ФСБ задержала нотариуса, помогавшего мошенникам в афере с наследством
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На Сахалине ФСБ задержала нотариуса за пособничество в покушении на мошенничество на сумму в 55 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанная нотариально заверила фиктивный документ, с помощью которого аферисты хотели завладеть чужим наследством. Злоумышленнице избрали меру пресечения в виде ареста. На время следствия она останется в СИЗО.

Ее сообщники также стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Петербурге силовики задержали нотариуса и трех его подельников, обналичивающих деньги.

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