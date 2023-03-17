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19:04, 17 марта 2023Силовые структуры

Силовики задержали обналичивших треть миллиарда рублей «черных» банкиров

В Петербурге задержали четырех «черных» банкиров, обналичивших треть миллиарда рублей

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Петербурге силовики задержали нотариуса и трех его подельников, обналичивающих деньги. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает Telegram-канал 112.

По данным ведомства, «черные» банкиры создали десятки подконтрольных фиктивных фирм и четыре года помогали клиентам обналичивать различные суммы. В настоящий момент известно, что оборот подпольного бизнеса достигал трети миллиарда рублей.

Однако незаконную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Вскоре решится вопрос об аресте фигурантов.

Ранее стало известно, что Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей.

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Екатерина Власова
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