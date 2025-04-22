Хинштейн заявил о связи последнего проекта Церетели с Суджей

Хинштейн: Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи

Российский скульптор, художник-монументалист Зураб Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи. Об этом заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram.

Встреча с внуком скульптора вице-президентом Академии художеств Василием Церетели состоялась накануне, 21 апреля. Как уточнил губернатор, работа над связанным с Суджей проектом была последней, над чем трудился мастер.

«Это знак того, что вся страна очень глубоко переживала все события, происходящие на нашей земле», — прокомментировал Хинштейн.

Помимо макета медали, обсуждалось восстановление разрушенных памятников и скульптур в бывшей под оккупацией Вооруженных сил Украины Судже, а также возможность установки в Курске скульптур Церетели — в частности, памятника художнику Казимиру Малевичу, который прожил в городе 11 лет и начинал там творческую деятельность.

О смерти Церетели стало известно во вторник, 22 апреля. Ему был 91 год. За свою многолетнюю карьеру скульптор успел создать свыше пяти тысяч произведений, при этом многие из них вызывали широкий резонанс в обществе: города отказывались от установки, а жители активно ругали и просили власти избавиться от необычных объектов.