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23:06, 22 апреля 2025Россия

Идею США признать Крым российским оценили

Аналитик Брутер: США рассматривают признание Крыма как улучшение положения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что США рассматривают тему признания Крыма российским как улучшение собственного положения. Об этом пишет РИА Новости.

При этом эксперт оценил, что если США «слишком» пойдут навстречу России, предложив признать и другие территории, это неправильно поймет команда Белого дома.

«Поэтому они даже этот вопрос не обсуждают. Для того, чтобы они обсуждали этот вопрос, мы должны показать где там выгода для них», — отметил Брутер.

При этом, комментируя вопрос о том, почему США не предложат признать и другие российские территории, эксперт отметил, что на это никогда не пойдет Евросоюз.

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС) признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.

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