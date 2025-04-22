Каллас раскритиковала США из-за давления на Россию

Каллас: США не использовали все рычаги давления на Россию

США не использовали все рычаги давления на Россию, и Европейский союз (ЕС) не принимает стратегию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта по Украине. Об этом заявила верховный представитель сообщества по международным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает атентство Reuters.

«У них в руках есть инструменты, которые они могут использовать для оказания давления на Россию. Они не использовали эти инструменты. Если они сейчас уходят, не используя инструменты, которые на самом деле у них в руках, то у меня возникает большой вопрос: почему», — сказала политик.

Каллас также отвергла возможное признание Штатами Крыма частью России, добавив, что Евросоюз никогда не пойдет на эту меру.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщала, что США предложат Украине и Евросоюзу признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта. При этом отмечается, что Вашингтон оказывает «поразительное» давление на Киев по этому вопросу.