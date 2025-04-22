Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:07, 23 апреля 2025Мир

В Италии заявили о планах Каллас отметить «День потомков нацистов» в Киеве

L'Antidiplomatico: Каллас едет в Киев отмечать «День потомков нацистов» 9 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Luis Soto / Globallookpress.com

Глава европейской дипломатии Кая Каллас едет в Киев отмечать «День потомков нацистов» 9 мая, заявил политолог Владимир Карасев в комментарии для итальянского издания L'Antidiplomatico.

По его словам, украинские власти зовут европейских политиков на «День потомков нацистов».

«Посмотрим, кто поддержит. Победа над нацизмом вызывает ярость у части ЕС. Киев стал платформой для переписывания истории», — подчеркнул эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров стран Европы в Киев 9 мая. По его словам, встреча европейских политиков в эту дату должна стать «демонстрацией дипломатической силы на фоне ежегодного военного парада в Москве».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пошел прогрев». В России прокомментировали изложенный на Западе «план Путина» по остановке боевых действий на Украине

    В Госдуме высказались о мирном плане Трампа

    Стало известно о решении допустить сборную России по хоккею на Олимпиаду

    В тюрьме впервые открыли комнату секса

    В Москве спрогнозировали побитие температурного рекорда

    Под Покровском ликвидировали снимавшуюся в пропагандистских роликах военнослужащую ВСУ

    В российском регионе начали эвакуацию из зон возможного поражения при детонации

    «Калашников» нарастит выпуск высокоточного «Китолова»

    В Германии допустили выдворение посла России с мероприятий к 80-летию Победы

    В Италии заявили о планах Каллас отметить «День потомков нацистов» в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости