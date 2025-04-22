В Италии заявили о планах Каллас отметить «День потомков нацистов» в Киеве

L'Antidiplomatico: Каллас едет в Киев отмечать «День потомков нацистов» 9 мая

Глава европейской дипломатии Кая Каллас едет в Киев отмечать «День потомков нацистов» 9 мая, заявил политолог Владимир Карасев в комментарии для итальянского издания L'Antidiplomatico.

По его словам, украинские власти зовут европейских политиков на «День потомков нацистов».

«Посмотрим, кто поддержит. Победа над нацизмом вызывает ярость у части ЕС. Киев стал платформой для переписывания истории», — подчеркнул эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров стран Европы в Киев 9 мая. По его словам, встреча европейских политиков в эту дату должна стать «демонстрацией дипломатической силы на фоне ежегодного военного парада в Москве».