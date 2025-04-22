«Лента.ру» второй год подряд победила в конкурсе молодых журналистов-международников

Корреспондент «Ленты.ру» Дмитрий Попов победил в конкурсе молодых журналистов

Корреспондент отдела «Мир» «Ленты.ру» Дмитрий Попов победил в конкурсе молодых журналистов-международников за 2024 год, который проводил Российский совет по международным делам (РСМД) совместно с Союзом журналистов России и журналом «Международная жизнь». Итоги конкурса подведены на сайте РСМД.

В частности, Дмитрий Попов занял первое место в номинации «Лучшее интервью по международной проблематике» со статьей «“Правые уперлись в стеклянный потолок”. Как итоги выборов во Франции изменят страну и повлияют на конфликт на Украине?».

Интервью политолога Алексея Чихачева посвящено итогам досрочного голосования за новый состав французского парламента, когда лидировавшая по опросам правая партия «Национальное объединение» потерпела сенсационное поражение, заняв лишь третье место.

Среди финалистов конкурса — журналисты «Лента.ру». Статьи специального корреспондента отдела «Россия» Дарьи Новичковой «“Запах пороха и крови тут повсюду”. Палестинцы — о бомбежках Газы, ужаснувшей мир трагедии в больнице и постоянном страхе» и редактора отдела «Силовые структуры» Илоны Палей «“Я чувствую ненависть врага”. Офицер армии Израиля — о вторжении ХАМАС, пережитых покушениях и русских в секторе Газа» также боролись за победу в той же номинации.

Это вторая победа редакции подряд. В прошлом году лауреатом конкурса стал руководитель направления международной редакции «Ленты.ру» Александр Непогодин. Его статья «Запад переживает идеологический раскол» Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?» получила первое место в номинации «Лучшее интервью по международной проблематике».