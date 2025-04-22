Маленькая девочка две недели жила с останками семьи и питалась только шоколадом

В США четырехлетняя девочка жила с трупами матери и брата две недели

В Нью-Йорке, США, маленькая девочка оказалась заперта в доме с разлагающимися останками матери и брата, пока ее не спасли. Об этом сообщает New York Post.

Четырехлетнюю Промис нашли родственники. Мать девочки, 38-летняя Лиза Коттон, долго не выходила на связь, и семья решила проверить ее квартиру. Она оказалась закрыта, и родственники вызвали полицию. Вскрыв замок, полицейские увидели внутри дома останки Лизы и ее восьмилетнего сына Назира Миллиена. Промис была жива, но истощена.

Предполагается, что Лизы, страдающей астмой, не стало первой — ее жизнь прервалась из-за остановки сердца. Назир родился недоношенным и нуждался в кормлении через зонд. Полиция считает, что, потеряв мать, он лишился возможности что-либо есть. Промис жила с ними две недели. Все это время она питалась только шоколадом.

По словам соседей, девочку могли спасти раньше. Заметив неладное, они еще несколько дней назад обратились за помощью к Службе по делам детей. Сотрудники приехали к Лизе, постучались и, не получив ответа, ушли. Кроме того, как рассказывают соседи, так поступили и полицейские.

Известно, что Лизу уже обвиняли в пренебрежительном отношении к детям. В 2021 году ее арестовали за то, что она пыталась разжечь огонь на улице, гуляя с маленькой Промис. Женщину должны были наказать, но дело заморозили.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона, Великобритания, год жила с останками дочери в квартире из-за любви к ней. Женщина пыталась выдать ее за живую, но попалась полиции из-за запаха разложения.