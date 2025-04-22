Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:23, 22 апреля 2025Из жизни

Маленькая девочка две недели жила с останками семьи и питалась только шоколадом

В США четырехлетняя девочка жила с трупами матери и брата две недели
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: NYP

В Нью-Йорке, США, маленькая девочка оказалась заперта в доме с разлагающимися останками матери и брата, пока ее не спасли. Об этом сообщает New York Post.

Четырехлетнюю Промис нашли родственники. Мать девочки, 38-летняя Лиза Коттон, долго не выходила на связь, и семья решила проверить ее квартиру. Она оказалась закрыта, и родственники вызвали полицию. Вскрыв замок, полицейские увидели внутри дома останки Лизы и ее восьмилетнего сына Назира Миллиена. Промис была жива, но истощена.

Предполагается, что Лизы, страдающей астмой, не стало первой — ее жизнь прервалась из-за остановки сердца. Назир родился недоношенным и нуждался в кормлении через зонд. Полиция считает, что, потеряв мать, он лишился возможности что-либо есть. Промис жила с ними две недели. Все это время она питалась только шоколадом.

Материалы по теме:
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

По словам соседей, девочку могли спасти раньше. Заметив неладное, они еще несколько дней назад обратились за помощью к Службе по делам детей. Сотрудники приехали к Лизе, постучались и, не получив ответа, ушли. Кроме того, как рассказывают соседи, так поступили и полицейские.

Известно, что Лизу уже обвиняли в пренебрежительном отношении к детям. В 2021 году ее арестовали за то, что она пыталась разжечь огонь на улице, гуляя с маленькой Промис. Женщину должны были наказать, но дело заморозили.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона, Великобритания, год жила с останками дочери в квартире из-за любви к ней. Женщина пыталась выдать ее за живую, но попалась полиции из-за запаха разложения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что Украина готова отказаться от территорий при одном условии. Что известно о деталях мирного плана?

    Российский военнослужащий потерял ноги на СВО и вернулся на службу

    Россияне рассказали о своих эмоциях при посещении исторических мест

    Россиян предупредили об угрожающей одному туристическому региону опасности

    Россиянина осудили за обман участника СВО на 400 тысяч рублей

    У каратистки из-за одной ошибки в спортзале стали отказывать почки

    В России отреагировали на сообщения о готовности Украины уступить территории

    58-летняя Рената Литвинова снялась в прозрачной блузке без бюстгальтера

    Популярная телеведущая рассказала о выздоровлении после удаления опухолей

    Зеленский посетит похороны Папы Римского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости