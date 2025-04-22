Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода на 36 лет моложе. Как выглядит новая избранница бизнесмена?

Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода Лабиковой

В декабре 2024 года стало известно о разрыве 65-летнего российского миллиардера Александра Лебедева с 38-летней моделью Еленой Перминовой после 19 лет совместной жизни. В сети вскоре стали обсуждать нового возлюбленного Перминовой, а теперь и Лебедева заподозрили в ом романе. Как выглядит и чем занимается новая избранница предпринимателя, которая моложе его на 36 лет, — в материале «Ленты.ру».

Предполагаемой новой возлюбленной миллиардера Лебедева стала сотрудница его завода «Энергомаш»

Речь идет о 29-летней подчиненной Лебедева Арине Лабиковой. Девушка случайно попала на видео, когда отдыхала с бизнесменом и его детьми на Мальдивах после его разрыва с Перминовой. Также папарацци заметили пару на прогулке в Москве.

Как и бывшая избранница миллиардера, Лабикова обладает стройной фигурой и длинными волосами оттенка блонд.

Предполагаемая новая возлюбленная Лебедева Арина Лабикова Фото: @arinalabikova

На сайте forum-100.ru, где Лабикова указана в качестве спикера, говорится, что она окончила факультет «Реклама и связи с общественностью» Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и стала директором по развитию в холдинге Лебедева «Национальная резервная корпорация». Также она занималась организацией крупнейшей в мире театрализованной оперы на территории действующего предприятия — «Мистерия высокого давления» на чеховском заводе «Энергомаш». Кроме того, Лабикова успела попробовать себя в сфере живописи и журналистики — она занимала должность главного редактора сайта журнала «Лиза».

Ранее сибирячка Лабикова была замужем за ведущим радиостанции «Серебряный дождь» Александром Буниным. Он был старше нее на 20 лет, она стала его восьмой женой. От этого брака у Лабиковой есть дочь

Известно, что в 2016 году Бунин пытался завершить жизнь во время прямой трансляции на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Перед этим он сообщил о проблемах в браке.

Как расстались миллиардер Лебедев и модель Перминова

Перминова объявила о разрыве с бизнесменом в декабре 2024 года, после того, как он отметил день рождения. Она поблагодарила Лебедева, назвав его лучшим отцом для их четверых детей, однако не раскрыла подробности их семейной жизни. В посте она указала, что дети остаются с ней.

Александр Лебедев и Елена Перминова Фото: David M. Benett / Dave Benett/Getty Images

Бизнесмен также отметил, что остался с бывшей возлюбленной в хороших отношениях и по-прежнему хранит ее фото в своем кабинете.

19 лет — очень большой срок. Мы очень любим своих детей, но у нас есть право на свой выбор, поэтому было принято такое решение. Елена нормально и спокойно все прокомментировала. Я действительно промолчал. Но тут нечего особо обсуждать. С одной стороны, все это грустно, с другой — так бывает в жизни Александр Лебедев

До настоящего момента ни Перминова, ни Лебедев других комментариев о своем расставании не давали.

Как живет Перминова после разрыва с миллиардером Лебедевым

В январе в сети активно обсуждали новый роман 38-летней Перминовой, после чего она начала делиться в соцсетях кадрами с молодым избранником. Им оказался 29-летний манекенщик родом с Украины Тарас Романов.

Елена Перминова и манекенщик Тарас Романов Скриншот: @lenaperminova

Влюбленные отдохнули в Мексике, Куршевеле и на Мальдивах и посетили мировые Недели моды, документируя поездки в своих аккаунтах. В том числе пара демонстрировала на фото откровенные совместные моменты.

На фоне слухов об отношениях Романова и Перминовой о нем высказалась его бывшая возлюбленная — манекенщица Диана Погорелая. Она рассказала, что состояла в отношениях с Романовым четыре года, после чего он ее предал и начал встречаться с Перминовой ради денег и продвижения в карьере.

Он улетел [в Тулум] с этой калошей, потому что у нее много денег. (...) Он всегда говорил, что ему нужно сфокусироваться на себе и на своей карьере. Проще говоря, ему нужны деньги. Вот он и гонится за статусом, возможностями, вот и Перминова подвернулась Диана Погорелая модель

В настоящее время Лебедев и Перминова не высказывались о новых спутниках друг друга. Слухи о романе с Лабиковой предприниматель также не комментировал.