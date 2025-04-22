Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:19, 22 апреля 2025Ценности

Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода

Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода «Энергомаш»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Бывшего возлюбленного модели Елены Перминовой, российского миллиардера Александра Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода «Энергомаш». Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Бабская курилка».

Согласно предположениям, новой избранницей предпринимателя стала 29-летняя Арина Лабикова. Отмечается, что девушка попала на видео, когда отдыхала с бизнесменом и его детьми на Мальдивах после его разрыва с Перминовой. Также пару заметили на прогулке в Москве.

На сайте forum-100.ru, где Лабикова указана в качестве спикера, говорится, что она окончила факультет «Реклама и связи с общественностью» Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и впоследствии стала директором по развитию холдинга Лебедева «Национальная резервная корпорация». Также она занималась организацией крупнейшей в мире театрализованной оперы на территории действующего предприятия чеховский завод «Энергомаш» — «Мистерией высокого давления».

В свою очередь, журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале отмечает, что уроженка Сибири Лабикова ранее состояла в браке с радиоведущим Александром Буниным. Мужчина был старше возлюбленной на 20 лет, и она стала для него восьмой женой.

Ранее в апреле 38-летняя модель Елена Перминова показала откровенное фото нового избранника — 29-летнего манекенщика Тараса Романова.

Что думаешь? Оцени!
    Материалы по теме:
    Известная российская модель порвала с миллиардером и проводит время с новым молодым избранником. Что о нем известно?
    Известная российская модель порвала с миллиардером и проводит время с новым молодым избранником. Что о нем известно?
    24 марта 2025
    Новая грудь модели Алеси Кафельниковой вызвала ажиотаж в сети. Зачем она сделала пластику и где пропадала последние годы?
    Новая грудь модели Алеси Кафельниковой вызвала ажиотаж в сети. Зачем она сделала пластику и где пропадала последние годы?
    13 марта 2025
    Обсудить
    Последние новости

    Песков озвучил вопрос Кремля Украине

    ВСУ ударили по трем мирным жителям Белгородской области после заявлений Зеленского о мире

    Россиянин вырастил в теплице шестиметровый куст конопли и встретился с ФСБ

    Россияне рассказали о своих эмоциях при посещении исторических мест

    Врач рассказал о 20-секундном тесте для проверки состояния легких

    Появились новые подробности о боях на белгородском направлении

    В российском регионе появилась должность первой леди

    Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

    В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на похоронах Папы Римского

    Верховную Раду не проинформировали о ходе переговоров по урегулированию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости