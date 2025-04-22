Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода «Энергомаш»

Бывшего возлюбленного модели Елены Перминовой, российского миллиардера Александра Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода «Энергомаш». Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Бабская курилка».

Согласно предположениям, новой избранницей предпринимателя стала 29-летняя Арина Лабикова. Отмечается, что девушка попала на видео, когда отдыхала с бизнесменом и его детьми на Мальдивах после его разрыва с Перминовой. Также пару заметили на прогулке в Москве.

На сайте forum-100.ru, где Лабикова указана в качестве спикера, говорится, что она окончила факультет «Реклама и связи с общественностью» Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и впоследствии стала директором по развитию холдинга Лебедева «Национальная резервная корпорация». Также она занималась организацией крупнейшей в мире театрализованной оперы на территории действующего предприятия чеховский завод «Энергомаш» — «Мистерией высокого давления».

В свою очередь, журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале отмечает, что уроженка Сибири Лабикова ранее состояла в браке с радиоведущим Александром Буниным. Мужчина был старше возлюбленной на 20 лет, и она стала для него восьмой женой.

Ранее в апреле 38-летняя модель Елена Перминова показала откровенное фото нового избранника — 29-летнего манекенщика Тараса Романова.