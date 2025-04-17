Экс-возлюбленная российского миллиардера показала полуголое фото нового избранника

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное фото нового избранника — манекенщика Тараса Романова. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя знаменитость запечатлела Романова во время совместной поездки на Мальдивы. Он позировал с голым торсом, стоя на деревянном мосту на фоне моря. При этом мужчина обернул полотенце вокруг бедер.

«Мое прекрасное утро с ним», — указала в подписи автор поста, добавив эмодзи в виде белого сердца.

В марте полуголая Елена Перминова снялась в объятиях Романова.