Полуголая экс-возлюбленная российского миллиардера снялась в объятиях нового избранника

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова в откровенном образе снялась в объятиях нового избранника — манекенщика Тараса Романова. Публикация появилась на странице последнего в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летний Романов поделился серией совместных кадров из Парижа и Милана. На одном из них он предстал в классическом брючном костюме черного цвета, белой рубашке и галстуке. При этом он обнимал 38-летнюю Перминову, которая надела коричневое облегающее макси-платье с прозрачным верхом, отказавшись от бюстгальтера и продемонстрировав полуголый бюст.

На другом фото влюбленные разместились на подоконнике. Манекенщица позировала в черном платье с разрезом до бедра, сидя на коленях у Романова. Молодой человек положил одну руку ей на грудь, а другую — на обнаженное бедро.

Ранее Перминова отдохнула с Романовым в Куршевеле.

