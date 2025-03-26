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20:15, 26 марта 2025Ценности

Полуголая экс-возлюбленная российского миллиардера снялась в объятиях нового избранника

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tarasvromanov

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова в откровенном образе снялась в объятиях нового избранника — манекенщика Тараса Романова. Публикация появилась на странице последнего в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летний Романов поделился серией совместных кадров из Парижа и Милана. На одном из них он предстал в классическом брючном костюме черного цвета, белой рубашке и галстуке. При этом он обнимал 38-летнюю Перминову, которая надела коричневое облегающее макси-платье с прозрачным верхом, отказавшись от бюстгальтера и продемонстрировав полуголый бюст.

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На другом фото влюбленные разместились на подоконнике. Манекенщица позировала в черном платье с разрезом до бедра, сидя на коленях у Романова. Молодой человек положил одну руку ей на грудь, а другую — на обнаженное бедро.

Ранее Перминова отдохнула с Романовым в Куршевеле.

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