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18:40, 22 апреля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности ЧП во Владимирской области

Минобороны: Во Владимирской области прогремел взрыв на складе боеприпасов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Readovka

Минобороны раскрыло подробности ЧП во Владимирской области. Об обстоятельствах случившегося и последствиях говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой министерства в Telegram.

В военном ведомстве пояснили, что 22 апреля на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранившихся на складе боеприпасов. Предварительной причиной происшествия там назвали несоблюдение требований безопасности при работе со взрывчаткой.

Для ликвидации последствий детонации привлечены сотрудники МЧС России — они будут помогать пожарным расчетам части. Инцидент будет расследован, а виновные — привлечены к ответственности, подчеркнули в министерстве.

Ранее очевидцы описали обстановку неподалеку от места взрыва. По словам местных жителей, они слышали сильный грохот, от которого задребезжали стекла.

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