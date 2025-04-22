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17:44, 22 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Очевидцы рассказали об обстановке в районе взрывов во Владимирской области

«Лента.ру»: Житель Киржача рассказал о девяти взрывах во Владимирской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Colonelcassad

Жители Киржача во Владимирской области рассказали о сильном грохоте и трясущихся в домах окнах. Обстановку в районе взрывов они описали в беседе с «Лентой.ру».

«Я домой приезжаю, слышу взрыв, окна трясутся, все остальное. Потом я смотрю на улицу в окно, так куча дыма валит. Даже сейчас там что-то происходит. Вот только что взрыв еще один был. Всего уже девять взрывов», — поделился житель Киржача.

Другой свидетель сообщил, что крупные взрывы происходят периодически и слышны во всем городе.

Ранее сообщалось о взрывах под Киржачом близ воинской части. В сети появились кадры с места происшествия. На одном из фото — похожее на гигантский гриб облако.

Жителей двух поселков — Мирный и Барсово попросили временно покинуть свои дома и переехать в ближайший город Киржач. Информацию о взрыве подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. При этом он не уточнил деталей произошедшего.

Военный эксперт, пожелавший остаться анонимным, сообщал «Ленте.ру», что в арсенале боеприпасов во Владимирской области, в районе которого прозвучали взрывы, могло храниться много снарядов.

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