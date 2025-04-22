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16:44, 22 апреля 2025Россия

Власти подтвердили информацию о взрыве во Владимирской области

Владимирский губернатор Авдеев подтвердил информацию о взрыве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил информацию о взрыве в Киржачском районе. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

«В Киржачском районе произошел взрыв. На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже», — написал чиновник.

Он также призвал журналистов, блогеров и местных жителей воздержаться от распространения сведений о случившемся до публикации проверенных данных.

Сообщения о ЧП появилось ранее 22 апреля. Изначально говорилось о взрыве возле военной части, однако официального подтверждения этих данных нет. Позднее появилось видео с места происшествия.

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