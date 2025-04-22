Власти подтвердили информацию о взрыве во Владимирской области

Владимирский губернатор Авдеев подтвердил информацию о взрыве

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил информацию о взрыве в Киржачском районе. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

«В Киржачском районе произошел взрыв. На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже», — написал чиновник.

Он также призвал журналистов, блогеров и местных жителей воздержаться от распространения сведений о случившемся до публикации проверенных данных.

Сообщения о ЧП появилось ранее 22 апреля. Изначально говорилось о взрыве возле военной части, однако официального подтверждения этих данных нет. Позднее появилось видео с места происшествия.