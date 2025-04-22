Появилось видео взрывов около воинской части во Владимирской области

Жители Владимирской области сняли на видео взрывы, которые произошли возле воинской части. Соответствующий ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.
ЧП произошло в Киржачском районе. На появившихся кадрах можно увидеть огромный столб дыма, возвышающийся над строениями.
Какой-либо другой информации, а также данных о пострадавших, пока нет.
Сообщения о взрывах близ воинской части появились ранее 22 апреля. Помимо издания Baza, информацию опубликовали администраторы паблика «Инцидент Владимирская область» во «ВКонтакте».