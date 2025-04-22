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16:37, 22 апреля 2025Россия

Появилось видео взрывов около воинской части во Владимирской области

Жители Владимирской области сняли на видео взрывы около воинской части
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Жители Владимирской области сняли на видео взрывы, которые произошли возле воинской части. Соответствующий ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

ЧП произошло в Киржачском районе. На появившихся кадрах можно увидеть огромный столб дыма, возвышающийся над строениями.

Какой-либо другой информации, а также данных о пострадавших, пока нет.

Сообщения о взрывах близ воинской части появились ранее 22 апреля. Помимо издания Baza, информацию опубликовали администраторы паблика «Инцидент Владимирская область» во «ВКонтакте».

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