Появилось видео взрывов около воинской части во Владимирской области

Жители Владимирской области сняли на видео взрывы около воинской части

Жители Владимирской области сняли на видео взрывы, которые произошли возле воинской части. Соответствующий ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

ЧП произошло в Киржачском районе. На появившихся кадрах можно увидеть огромный столб дыма, возвышающийся над строениями.

Какой-либо другой информации, а также данных о пострадавших, пока нет.

Сообщения о взрывах близ воинской части появились ранее 22 апреля. Помимо издания Baza, информацию опубликовали администраторы паблика «Инцидент Владимирская область» во «ВКонтакте».