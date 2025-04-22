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16:33, 22 апреля 2025Россия

Стало известно о взрывах близ воинской части в российском регионе

Жители Владимирской области заявили о взрывах под Киржачом близ воинской части
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители Владимирской области заявили о взрывах под Киржачом близ воинской части. Слова очевидцев приводит издание Baza в Telegram.

Сообщения о взрывах также подтверждают администраторы паблика «Инцидент Владимирская область» во «ВКонтакте».

По информации местного сообщества, в районе, где были слышны взрывы, может находиться склад с боеприпасами. Уточняется, что власти начали эвакуацию из населенного пункта Барсово, расположенного близ места взрыва.

Губернатор региона Александр Авдеев подтвердил факт взрыва, не уточнив причину случившегося. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

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