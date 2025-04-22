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16:38, 22 апреля 2025Россия

В российском регионе сняли похожее на гигантский гриб облако после взрыва у воинской части

Жители Владимирской области сняли похожее на гигантский гриб облако после взрыва
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Киржачский район Новости»

Жители Киржачского района Владимирской области сняли похожее на гигантский гриб облако после взрыва в районе воинской части. Кадры опубликовал паблик «Инцидент Владимирская область» во «ВКонтакте».

О взрывах под Киржачом стало известно сегодня, 22 апреля. По предварительной информации, инцидент мог произойти на складе боеприпасов.

Кадр: Telegram-канал RusNews

Местные паблики сообщают, что власти начали эвакуацию из населенного пункта Барсово, который расположен вблизи места происшествия. В то же время, портал Baza уточняет, что эвакуация объявлена сразу в семи поселках: селах Барсово и Мирном, садовом товариществе «Звездный», поселках Дубки и Першино, а также в деревнях Храпки и Грибаново.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что в Киржачском районе произошел взрыв. На каком именно объекте произошел инцидент, губернатор не уточнил. Информации о пострадавших Авдеев не привел.

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