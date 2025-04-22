В российском регионе сняли похожее на гигантский гриб облако после взрыва у воинской части

Жители Владимирской области сняли похожее на гигантский гриб облако после взрыва

Жители Киржачского района Владимирской области сняли похожее на гигантский гриб облако после взрыва в районе воинской части. Кадры опубликовал паблик «Инцидент Владимирская область» во «ВКонтакте».

О взрывах под Киржачом стало известно сегодня, 22 апреля. По предварительной информации, инцидент мог произойти на складе боеприпасов.

Местные паблики сообщают, что власти начали эвакуацию из населенного пункта Барсово, который расположен вблизи места происшествия. В то же время, портал Baza уточняет, что эвакуация объявлена сразу в семи поселках: селах Барсово и Мирном, садовом товариществе «Звездный», поселках Дубки и Першино, а также в деревнях Храпки и Грибаново.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что в Киржачском районе произошел взрыв. На каком именно объекте произошел инцидент, губернатор не уточнил. Информации о пострадавших Авдеев не привел.