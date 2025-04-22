Стало известно об эвакуации жителей в районе взрыва во Владимирской области

112: Жителей в районе взрыва во Владимирской области начали эвакуировать

Жителей в районе взрыва во Владимирской области начали эвакуировать. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным канала, временно покинуть свои дома и переехать в ближайший город Киржач попросили жителей двух поселков — Мирный и Барсово. Утверждается, что россиян разместят в пунктах временного размещения на территории двух школ в российском городе.

Ранее сообщалось о взрывах под Киржачом близ воинской части. В сети появились кадры с места происшествия. На одном из фото — похожее на гигантский гриб облако.

Информацию о взрыве подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. При этом он не уточнил деталей произошедшего.