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16:55, 22 апреля 2025Россия

Стало известно об эвакуации жителей в районе взрыва во Владимирской области

112: Жителей в районе взрыва во Владимирской области начали эвакуировать
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «112»

Жителей в районе взрыва во Владимирской области начали эвакуировать. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным канала, временно покинуть свои дома и переехать в ближайший город Киржач попросили жителей двух поселков — Мирный и Барсово. Утверждается, что россиян разместят в пунктах временного размещения на территории двух школ в российском городе.

Ранее сообщалось о взрывах под Киржачом близ воинской части. В сети появились кадры с места происшествия. На одном из фото — похожее на гигантский гриб облако.

Информацию о взрыве подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. При этом он не уточнил деталей произошедшего.

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