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17:16, 22 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Стали известны подробности об арсеналах боеприпасов в районе взрывов под Владимиром

«Лента.ру»: В районе взрывов под Владимиром находятся солидные арсеналы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

На арсенале боеприпасов во Владимирской области, в районе которого прозвучали взрывы, могло храниться много снарядов, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, пожелавший остаться анонимным. По его словам, там также находились ремонтные мастерские.

«Там есть мощные арсеналы, есть открытое хранение. Вопрос — что именно взорвалось и в каком виде. Там ведь не только арсеналы, там и мастерские по ремонту. Но именно арсенал там очень солидный», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось о взрывах под Киржачом близ воинской части. В сети появились кадры с места происшествия. На одном из фото — похожее на гигантский гриб облако.

Информацию о взрыве подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. При этом он не уточнил деталей произошедшего.

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