Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Синоптик Позднякова: Начало мая в Москве будет дождливым

Начало последнего месяца весны не порадует жителей Москвы теплом и будет дождливым. О погоде на майские праздники рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«С вероятностью около 90 процентов в мае сохранится положительная аномалия температуры воздуха в пределах 1-1,5 градуса», — рассказала синоптик.

Позднякова также спрогнозировала обильные осадки. Так, в первую неделю мая может выпасть 20 процентов месячной нормы осадков. При этом вторая неделя мая начнется с роста атмосферного давления, поэтому есть вероятность, что на День Победы установится хорошая погода, заключила синоптик.

Ранее Позднякова предупредила жителей столицы, что погода резко изменится в четверг, 24 апреля. Синоптик рассказала, что в ночные часы температура воздуха будет плюс 3-8 градусов, а днем — 8-13 градусов — это соответствует климатической норме для апреля. При этом возможны интенсивные дожди.