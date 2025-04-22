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16:43, 22 апреля 2025Культура

Муцениеце заподозрили в беременности

Актрису Агату Муцениеце заподозрили в беременности из-за округлившегося живота
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актрису Агату Муцениеце заподозрили в беременности из-за округлившегося живота. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Ролик был снят во время выступления артистки в кабаре Crave, где она играет полуобнаженной в эротической постановке «Абсолютно другая нага».

При этом, отмечает канал, актриса заявила о том, что завершила выступления в этом году. «Я сегодня сыграла свое заключительное шоу в 2025 году. Благодаря зрителю я открыла в себе совершенно другую себя», — заявила Муцениеце.

Ранее Агата Муцениеце назвала детей жестокими на фоне слухов о том, что ее сын Тимофей подвергся травле в школе.

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