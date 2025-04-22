Актрису Агату Муцениеце заподозрили в беременности из-за округлившегося живота

Актрису Агату Муцениеце заподозрили в беременности из-за округлившегося живота. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Ролик был снят во время выступления артистки в кабаре Crave, где она играет полуобнаженной в эротической постановке «Абсолютно другая нага».

При этом, отмечает канал, актриса заявила о том, что завершила выступления в этом году. «Я сегодня сыграла свое заключительное шоу в 2025 году. Благодаря зрителю я открыла в себе совершенно другую себя», — заявила Муцениеце.

Ранее Агата Муцениеце назвала детей жестокими на фоне слухов о том, что ее сын Тимофей подвергся травле в школе.