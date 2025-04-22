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16:32, 22 апреля 2025Экономика

МВФ резко снизил прогноз роста мировой торговли

МВФ снизил почти вдвое, до 1,7 %, прогноз роста мировой торговли в 2025 году
Дмитрий Воронин

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) резко снизил прогноз роста мировой торговли в 2025 году. В январе он оценивал ожидающееся увеличение показателя в 3,2 процента, теперь же прогнозирует его на уровне 1,7 процента. Об этом сообщает ТАСС.

Прогноз на 2026 год МВФ также понизил, хотя и не столь значительно, — на 0,8 процентного пункта, до 2,5 процента.

По словам авторов доклада о перспективах развития мировой экономики, на который ссылается агентство, корректировка оценки связана с усилением протекционизма и торговых ограничений, которые на горизонте двух лет, согласно базовому прогнозу, приведут к сохранению неопределенности торговой политики.

Ранее Минкоммерции КНР предостерегло торговых партнеров от попыток поддаться давлению президента США Дональда Трампа, направленному на изоляцию Пекина в рамках торговой войны. Как писали СМИ, администрация Трампа планирует добиться от других стран ограничения торговли с Китаем в обмен на освобождение от американских тарифов. Такой возможный способ взаимодействия с США в нынешних условиях в китайском ведомстве прокомментировали словами «это то же самое, что просить у тигра его шкуру», пообещав контрмеры.

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