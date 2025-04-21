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15:58, 21 апреля 2025Экономика

Китай предостерег другие страны от попыток поддаться давлению Трампа

CNN: Китай предостерег другие страны от выбора стороны США в торговой войне
Дмитрий Воронин

Фото: Nathan Howard / Reuters

Министерство коммерции КНР предостерегло торговых партнеров страны от попыток поддаться давлению Дональда Трампа, направленному на изоляцию Пекина в развязанной Вашингтоном торговой войне. Об этом сообщает CNN.

Комментарий ведомства появился на фоне сообщений о планах администрации Трампа оказать давление на другие страны с целью ограничения торговли с Китаем в обмен на освобождение от американских тарифов, говорится в материале. В частности, о предложении запретить транзит товаров из КНР и не покупать продукцию китайской промышленности в обмен на снижение тарифов писала The Wall Street Journal.

«Поиск временных личных интересов за счет других — в обмен на так называемые освобождения — это то же самое, что просить у тигра его шкуру», — заявили в Китае, пообещав принять в отношении участников таких соглашений контрмеры.

Спустя неделю после введения пошлин на импорт зарубежных товаров в США президент страны заявил, что более 70 стран готовы договариваться с ним по этому вопросу. Первоначально введя пошлины в размере до 50 процентов от стоимости, которые коснулись почти всех государств, с которыми торгуют американцы, он затем временно снизил до 10 процентов тариф для всех, кроме Китая. Как подчеркивает Трамп эта страна «на сегодняшний день относится к США хуже всех».

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