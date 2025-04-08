Трамп рассказал о готовых договариваться о пошлинах странах

Трамп: Более 70 стран готовы договариваться о пошлинах с США

Более 70 стран готовы договариваться с США по вопросу пошлин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«У нас переговоры со многими странами, более 70. Проблема в том, что мы не сможем увидеть столько много так быстро», — сказал он.

Он отметил, что пошлины приносят в американский бюджет около двух миллиардов долларов каждый день.

Ранее стало известно, что Трамп обеднел из-за собственных пошлин. 2 апреля, в день обнародования плана всеобщих тарифов, активы Трампа оценивались в 4,7 миллиарда долларов, а меньше чем через неделю их стоимость упала до 4,2 миллиарда.