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23:49, 8 апреля 2025Экономика

Трамп рассказал о готовых договариваться о пошлинах странах

Трамп: Более 70 стран готовы договариваться о пошлинах с США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Более 70 стран готовы договариваться с США по вопросу пошлин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«У нас переговоры со многими странами, более 70. Проблема в том, что мы не сможем увидеть столько много так быстро», — сказал он.

Он отметил, что пошлины приносят в американский бюджет около двух миллиардов долларов каждый день.

Ранее стало известно, что Трамп обеднел из-за собственных пошлин. 2 апреля, в день обнародования плана всеобщих тарифов, активы Трампа оценивались в 4,7 миллиарда долларов, а меньше чем через неделю их стоимость упала до 4,2 миллиарда.

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