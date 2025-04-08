Трамп обеднел из-за собственных пошлин

Forbes: Состояние Трампа уменьшилось на полмиллиарда долларов

После того как президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт, его состояние сократилось почти на 500 миллионов долларов. Об этом сообщило Forbes.

Там подсчитали, что если 2 апреля, в день обнародования плана всеобщих тарифов, активы Трампа оценивались в 4,7 миллиарда долларов, то меньше чем через неделю их стоимость упала до 4,2 миллиарда. Trump Media and Technology Group рухнула на восемь процентов, а коммерческая недвижимость — примерно на 90 миллионов.

Между тем после ухода с поста президента в 2021 году состояние Трампа выросло на 500 миллионов долларов — с 2,6 до 3,1 миллиарда долларов. Многие объекты, которыми владеет нынешний глава Белого дома, резко подорожали. Речь идет о курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич, отеле Doral Resort в Майами, а также Национальном гольф-клубе. Согласно отчету о финансовом состоянии Трампа за 2021 год, его капитал оценивали в 4,5 миллиарда долларов. Впрочем, есть мнение, что эта сумма была завышена.