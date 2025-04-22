На Западе объяснили стремление Трампа сблизиться с Россией

Малинен: Трамп стремится наладить отношения с Россией из-за природных ресурсов

Президент США Дональд Трамп стремится наладить отношения с Россией не только ради глобальной безопасности, но и из-за ее природных ресурсов. Об этом рассказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.

«Он [президент Трамп] стремится к нормализации отношений между Россией и США не только потому, что мир становится намного безопаснее, когда лидеры двух ядерных сверхдержав находятся в хороших отношениях, но и потому, что Россия — самая богатая страна на земле», — написал он.

Кроме того, Малинен добавил, что Россия играет решающую роль в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и в отношениях с Китаем.

Ранее появилась информация, что Соединенные Штаты могут предложить России снятие санкций и инвестиции за сотрудничество по урегулированию конфликта на Украине. Также отмечается, что США заинтересованы во взаимодействии с Россией в Арктике, поскольку РФ обладает крупнейшим ледокольным флотом, состоящим из 41 судна.