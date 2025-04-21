В США раскрыли возможные предложения России за сотрудничество по Украине

RS: США могут предложить России инвестиции за сотрудничество по Украине

США могут предложить России снятие санкций и инвестиции за сотрудничество по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

«США могли бы предложить отмену санкций на проекты в Арктике или гарантировать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине», — говорится в статье.

Отмечается, что Соединенные Штаты заинтересованы во взаимодействии с Россией в Арктике, поскольку РФ обладает крупнейшим ледокольным флотом, состоящим из 41 судна, что превосходит флоты США и их союзников вместе взятые.

Россия, как утверждается, может также извлечь выгоду из подобного сотрудничества, поскольку арктический регион имеет большое значение для ее экономики — на него приходится около 20 процентов российского экспорта и 10 процентов ВВП. Поэтому, считают авторы материала, развитие Арктики будет необходимо для раскрытия огромного потенциала Сибири.

Ранее стало известно, что США могут предложить России смягчение санкций и размораживание арестованных активов, чтобы усадить Москву за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.