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13:47, 22 апреля 2025Экономика

Названа сумма предотвращенных хищений со счетов клиентов Банк ДОМ.РФ

В 2025 году Банк ДОМ.РФ предотвратил хищения со счетов на 100 млн рублей
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С начала 2025 года сумма спасенных денежных средств на счетах клиентов с учетом сохраненных остатков составила около 100 млн рублей, сообщил вице-президент по информационной безопасности Банка ДОМ.РФ Дмитрий Никишов. С помощью усовершенствованной системы антифрода банк проверил более 15 000 подозрительных операций на сумму 60 миллиардов.
Больше всего таких операций приостановлено в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе и Пензе.

«Антифрод сегодня – это не просто фильтрация подозрительных операций, а целая экосистема, объединяющая технологии, аналитику и обучение клиентов. Мы видим, что грамотное предупреждение и вовремя сработавшие системы способны буквально спасти средства людей – в 9 из 10 случаев клиенты действовали под давлением злоумышленников, около 80% предотвращенных операций были связаны с использованием социальной инженерии, направленной на убеждение клиентов перевести средства на «безопасный счет» или передать идентификационные данные и коды подтверждения в том числе для выпуска токенизированных карт и оформления кредитов», – отметил Дмитрий Никишов.

По его словам, сокращению таких схем будет способствовать введение «периода охлаждения» по операциям с токенизированными картами и заявками на кредит на 48 часов, предложенная Банком России в рамках борьбы с мошенниками.

«За это время клиент успевает пересмотреть ситуацию, осознать, что его вводят в заблуждение, связаться с банком. При этом, например, по токенизированным картам сами средства на его счете не замораживаются – по операции придет отказ в совершении, но ее можно будет повторить по истечении периода охлаждения», – заключил Дмитрий Никишов.

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