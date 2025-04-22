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04:21, 22 апреля 2025Экономика

Названа цена за ночь в одном из самых дорогих отелей на ПМЭФ

Самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ 2025 стоит 1,114 млн рублей за ночь
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Проживание по спецтарифам в гостиницах от Росконгресса для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 обойдется от 8,9 тысячи рублей за ночь, а максимальная стоимость составит 1,114 миллиона рублей. Самый дорогой номер за ночь назвало РИА Новости.

Ежегодный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. По информации агентства, наиболее дешевый вариант размещения в этот период представляет собой одноместную студию с тарифом «стандарт», за два места придется заплатить уже 9,6 тысячи рублей в сутки. За ту же цену можно будет переночевать в миниатюрной квартирой с полноценной кухней.

Наиболее дорогой номер из списка Росконгресса оценивается в 1,114 миллиона рублей в сутки при одноместном размещении и 1,117 миллиона рублей — при двухместном. В стоимость включены квартира площадью от 106 квадратных метров, джакузи, гидромассажный душ и полный пакет услуг для люксов.

Как уточнили в отделе бронирования, в каждом отеле предусмотрен обязательный период для брони (обычно три-четыре дня с 17 по 22 июня). В то же время есть отели, которые можно бронировать на одну-две ночи.

Ранее руководитель фонда «Росконгресс» Александр Стуглев назвал условие участия в ПМЭФ бизнесменов из недружественных стран. По его словам, они должны разделять «наши общие ценности».

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