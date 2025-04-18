Названо условие участия в ПМЭФ бизнесменов из недружественных стран

Глава Росконгресса Стуглев: Участники ПМЭФ-2025 должны разделять общие ценности

Бизнесмены из недружественных стран могут участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), однако они должны разделять «наши общие ценности». Об этом в комментарии РИА Новости заявил руководитель фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

По его словам, других требований у организаторов нет, а сам форум является «довольно открытой площадкой», так как там западный бизнес принимает в нем «активное участие». Основной темой ПМЭФ-2025 Стуглев назвал «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня. С 18 апреля стоимость участия в нем выросла с 1,2 миллиона рублей до 1,32 миллиона. Этот пакет предполагает доступ на все деловые и культурные мероприятия форума.

Программа форума сформирована четырьмя основными блоками — это «Экономика развития: обеспечивая рост», «Человек в новом мире», «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству».