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08:34, 18 апреля 2025Экономика

Названо условие участия в ПМЭФ бизнесменов из недружественных стран

Глава Росконгресса Стуглев: Участники ПМЭФ-2025 должны разделять общие ценности
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Бизнесмены из недружественных стран могут участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), однако они должны разделять «наши общие ценности». Об этом в комментарии РИА Новости заявил руководитель фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

По его словам, других требований у организаторов нет, а сам форум является «довольно открытой площадкой», так как там западный бизнес принимает в нем «активное участие». Основной темой ПМЭФ-2025 Стуглев назвал «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня. С 18 апреля стоимость участия в нем выросла с 1,2 миллиона рублей до 1,32 миллиона. Этот пакет предполагает доступ на все деловые и культурные мероприятия форума.

Программа форума сформирована четырьмя основными блоками — это «Экономика развития: обеспечивая рост», «Человек в новом мире», «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству».

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