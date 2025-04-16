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02:50, 16 апреля 2025Экономика

Стоимость участия в ПМЭФ выросла

Стоимость участия в ПМЭФ с 18 апреля вырастит до ₽1,3 млн
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 апреля вырастит до 1 320 000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Пакет «Участник», который сейчас можно купить за 1,2 миллиона рублей, предполагает доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума.

Помимо этого, пакет предполагает доступ во все зоны делового общения. Однако пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Уточняется, что скидки на участие не предусмотрены.

Ранее была опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.

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