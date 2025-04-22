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16:35, 22 апреля 2025Забота о себе

Названо самое страшное для пожилых людей заболевание сердца

Врач Кочергина назвала сердечную недостаточность самым страшным заболеванием
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: evrymmnt / Shutterstock / Fotodom

Своевременная диагностика, профилактика и лечение болезней сердца могут спасать жизни пожилых людей, говорит кардиолог и доктор медицинских наук Анастасия Кочергина. В беседе с aif.ru она назвала самое страшное для людей старшего возраста заболевание сердца.

«Для меня как для кардиолога самое страшное заболевание — это то, которое уже не поддается лечению. Увы, финалом всех болезней сердца от высокого давления до инфаркта станет сердечная недостаточность», — говорит она.

Кочергина добавила что существуют заболевания, которые можно было предотвратить. К таким она отнесла большинство инсультов, сахарный диабет второго типа и инфаркты.

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