Названо самое страшное для пожилых людей заболевание сердца

Врач Кочергина назвала сердечную недостаточность самым страшным заболеванием

Своевременная диагностика, профилактика и лечение болезней сердца могут спасать жизни пожилых людей, говорит кардиолог и доктор медицинских наук Анастасия Кочергина. В беседе с aif.ru она назвала самое страшное для людей старшего возраста заболевание сердца.

«Для меня как для кардиолога самое страшное заболевание — это то, которое уже не поддается лечению. Увы, финалом всех болезней сердца от высокого давления до инфаркта станет сердечная недостаточность», — говорит она.

Кочергина добавила что существуют заболевания, которые можно было предотвратить. К таким она отнесла большинство инсультов, сахарный диабет второго типа и инфаркты.

Ранее кардиолог Иван Ефремкин рассказал о признаках «уставшего» сердца. По его словам, это серьезное нарушение в работе сердечно-сосудистой системы проявляется одышкой, быстрой утомляемостью и отеками.

