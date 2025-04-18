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12:40, 18 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил о тревожных признаках «уставшего» сердца

Кардиолог Ефремкин: На сердечную недостаточность указывают одышка и отеки
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Одышку, снижение выносливости и отеки люди часто списывают на возраст или сильную нагрузку, но эти могут сигнализировать о серьезном нарушении работы сердечно-сосудистой системы, предупредил кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин. Как распознать тревожные признаки «уставшего» сердца, он рассказал «Ленте.ру».

По словам врача, заподозрить сердечную недостаточность можно по ряду признаков. Так, указывать на нее могут одышка даже при привычной активности, быстрая утомляемость и снижение переносимости физических нагрузок. Ефремкин подчеркнул, что первые сигналы возможных проблем с сердцем, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

Также стоит обратить внимание на отеки ног, синюшность губ и кончиков пальцев, появление бледности кожи. В более сложных случаях наблюдаются резкое снижение массы тела, акроцианоз (синий оттенок кистей и стоп) и задержка жидкости в организме, что приводит к ежедневному увеличению веса

Иван Ефремкинкардиолог

Если эти симптомы проявляются регулярно, Ефремкин призвал как можно скорее проконсультироваться с терапевтом или кардиологом, который проведет диагностику и назначит необходимое лечение.

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