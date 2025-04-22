Названы главные текущие задачи для ВС РФ в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин назвал освобождение Курской области главным для ВС РФ

Главной задачей для Вооруженных сил России (ВС РФ) на ближайшее время должно стать окончательное освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«На мой взгляд, самое главное сейчас — окончательное изгнание врага и уничтожение в Курской области. (…) Конечно же, будет все определять верховный главнокомандующий, Генштаб. Бои идут на донецком направлении, самые жесткие, тяжелые, вязкие. Это и южнодонецкое направление, там есть определенные успехи. В районе Красноармейска — важнейший пункт для ВСУ», — сказал Дандыкин.

Еще одной важной позицией военный эксперт назвал Часов Яр.

«Бои идут везде, практически. (…) Я бы сделал, чтобы это приграничье зачистить, чтобы не было нападения на наши регионы, Брянщину, Белгородщину в том числе», — добавил эксперт.

По его мнению, на сегодняшний день уже обозначились успехи около Красноармейска.

По данным Минобороны России на 21 апреля, число уничтоженных бойцов ВСУ под Курском превысило 75 тысяч. Также ВС России уничтожили более 2740 автомобилей и 632 артиллерийских орудия.