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11:09, 22 апреля 2025Силовые структуры

Неизвестный поджег здание администрации в российском регионе

В Самарской области неизвестный поджег здание районной администрации
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Самарской области неизвестный ночью поджег здание администрации Кошкинского района. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, поджог совершили 19 апреля в селе Кошки. Пожар начался на первом этаже в кабинете комитета ЖКХ и строительства, там выгорела мебель и техника, а также были повреждены документы. Огонь потушили за полтора часа.

На месте правоохранители нашли перчатки и пластиковую крышку. Момент поджога не попал на камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Злоумышленника ищут.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону суд арестовал двух обвиняемых в попытке поджога дома имама.

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