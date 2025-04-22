Неизвестный поджег здание администрации в российском регионе

В Самарской области неизвестный поджег здание районной администрации

В Самарской области неизвестный ночью поджег здание администрации Кошкинского района. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, поджог совершили 19 апреля в селе Кошки. Пожар начался на первом этаже в кабинете комитета ЖКХ и строительства, там выгорела мебель и техника, а также были повреждены документы. Огонь потушили за полтора часа.

На месте правоохранители нашли перчатки и пластиковую крышку. Момент поджога не попал на камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Злоумышленника ищут.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону суд арестовал двух обвиняемых в попытке поджога дома имама.