Двух обвиняемых в попытке поджога дома имама в российском регионе арестовали

В Ростове-на-Дону суд арестовал двух обвиняемых в попытке поджога дома имама

Кировский районный суд Ростова-на-Дону арестовал двух мужчин за попытку поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда Мухаммеда Бикмаева. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчины пробудут под стражей до 15 мая. Их обвиняют в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также хулиганстве. Известно, что фигурантам 32 и 24 года, ранее один из них был осужден за кражу, второй — за сбыт наркотиков и кражу.

Дом имама пытались поджечь 15 апреля с помощью коктейля Молотова. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет.