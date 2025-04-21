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15:13, 21 апреля 2025Силовые структуры

Двух обвиняемых в попытке поджога дома имама в российском регионе арестовали

В Ростове-на-Дону суд арестовал двух обвиняемых в попытке поджога дома имама
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Кировский районный суд Ростова-на-Дону арестовал двух мужчин за попытку поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда Мухаммеда Бикмаева. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчины пробудут под стражей до 15 мая. Их обвиняют в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также хулиганстве. Известно, что фигурантам 32 и 24 года, ранее один из них был осужден за кражу, второй — за сбыт наркотиков и кражу.

Дом имама пытались поджечь 15 апреля с помощью коктейля Молотова. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет.

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