Осужденный на пожизненный срок в России боевик ВСУ сдал сослуживцев

Боевик украинского мотопехотного батальона «Запорожье», осужденный в России на пожизненный срок за обстрел мирных жителей в Мариуполе, изобличил своих сослуживцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный сделал это в надежде на смягчение наказания.

В мае 2024 года Верховный суд Донецкой народной республики вынес пожизненный приговор четырем боевикам батальона «Запорожье» Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Владиславу Кулыке, Олегу Колмычевскому, Дмитрию Добровольскому и Александру Ромашину. Было установлено, что с мая по апрель 2022 года они, выполняя приказ Колмычевского, открыли огонь по трем мирным жителям, которые оказались около боевых позиций. Двоим потерпевшим удалось спастись, один не выжил.

Ранее сообщалось, что российские следователи установили солдата ВСУ, расстреливавшего жилые дома.

