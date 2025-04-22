Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:53, 22 апреля 2025Силовые структуры

Осужденный в России за обстрел мирных жителей боевик ВСУ сдал сослуживцев

Осужденный на пожизненный срок в России боевик ВСУ сдал сослуживцев
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Боевик украинского мотопехотного батальона «Запорожье», осужденный в России на пожизненный срок за обстрел мирных жителей в Мариуполе, изобличил своих сослуживцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный сделал это в надежде на смягчение наказания.

В мае 2024 года Верховный суд Донецкой народной республики вынес пожизненный приговор четырем боевикам батальона «Запорожье» Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Владиславу Кулыке, Олегу Колмычевскому, Дмитрию Добровольскому и Александру Ромашину. Было установлено, что с мая по апрель 2022 года они, выполняя приказ Колмычевского, открыли огонь по трем мирным жителям, которые оказались около боевых позиций. Двоим потерпевшим удалось спастись, один не выжил.

Ранее сообщалось, что российские следователи установили солдата ВСУ, расстреливавшего жилые дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ большого радиуса действия пересек границу России

    Раскрыты сроки выхода нового дешевого iPhone

    Мосбиржа остановила торги на срочном рынке

    Посол США на Украине записала прощальное видео

    Сотрудница УФСИН устроила дома вечеринку и разбила бутылку о голову участкового

    В России может стать меньше нового жилья

    Появились подробности о получивших жилищный сертификат в Татарстане мигрантах

    Раскрыты подробности об обнаруженном в водоеме в Москве мужчине

    Движение по М-11 «Нева» перекрыли из-за ДТП

    В российском городе мужчину избили и выбросили из окна третьего этажа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости