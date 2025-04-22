Следователи установили расстреливавшего деревенские дома солдата ВСУ

Российские следователи установили солдата ВСУ, расстреливавшего жилые дома

Российские следователи установили солдата Вооруженных сил Украины, обстрелявшего жилые дома в деревне Спальное Курской области. Об этом «Ленте.ру »рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, речь о военнослужащем 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергее Сафронове, который 23 августа 2024 года вторгся на территорию российского региона. Он систематически обстреливал жилые дома в деревне из гранатомета. Часть домов получила серьезные повреждения и была разрушена. По его словам, это делалось для устрашения мирных жителей.

Он стал фигурантом уголовного дела вскоре после того, как в ходе боевых действий оказался в российском плену. Свою вину украинец признал и раскаялся в содеянном.

Ранее украинского военного осудили на 15 лет за препятствование эвакуации из Суджи.