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12:04, 22 апреля 2025Силовые структуры

Следователи установили расстреливавшего деревенские дома солдата ВСУ

Российские следователи установили солдата ВСУ, расстреливавшего жилые дома
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российские следователи установили солдата Вооруженных сил Украины, обстрелявшего жилые дома в деревне Спальное Курской области. Об этом «Ленте.ру »рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, речь о военнослужащем 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергее Сафронове, который 23 августа 2024 года вторгся на территорию российского региона. Он систематически обстреливал жилые дома в деревне из гранатомета. Часть домов получила серьезные повреждения и была разрушена. По его словам, это делалось для устрашения мирных жителей.

Он стал фигурантом уголовного дела вскоре после того, как в ходе боевых действий оказался в российском плену. Свою вину украинец признал и раскаялся в содеянном.

Ранее украинского военного осудили на 15 лет за препятствование эвакуации из Суджи.

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