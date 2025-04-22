Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:20, 22 апреля 2025Силовые структуры

Осужденный за педофилию российский депутат подал иск о политическом преследовании

Осужденный за педофилию депутат от КПРФ подал иск о политическом преследовании
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Во Владивостоке осужденный по делу о растлении ребенка экс-депутат от КПРФ Артем Самсонов подал иск о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам. Об этом со ссылкой на адвоката осужденного Максима Сикача сообщает РИА Новости.

По словам защитника, первое предварительное заседание по иску состоялось в Ленинском районном суде. Заседание отложили до 29 мая. По существу иск будет рассматриваться в июле. Осужденный за педофилию Самсонов также подал ходатайство о привлечении в качестве свидетелей главы Приморья Олега Кожемяко, председателя заксобрания региона и ряда депутатов, в том числе от фракции КПРФ.

20 сентября 2022 года суд приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима за иные действия сексуального характера в отношении 11-летнего ребенка.

По версии следствия, депутат, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, растлевал ребенка, показывая ему фаллоимитатор и рассказывая о назначении этого предмета.

После задержания оказавшийся в следственном отделе депутат объявил голодовку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ большого радиуса действия пересек границу России

    Раскрыты сроки выхода нового дешевого iPhone

    Мосбиржа остановила торги на срочном рынке

    Посол США на Украине записала прощальное видео

    Сотрудница УФСИН устроила дома вечеринку и разбила бутылку о голову участкового

    В России может стать меньше нового жилья

    Появились подробности о получивших жилищный сертификат в Татарстане мигрантах

    Раскрыты подробности об обнаруженном в водоеме в Москве мужчине

    Движение по М-11 «Нева» перекрыли из-за ДТП

    В российском городе мужчину избили и выбросили из окна третьего этажа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости