Осужденный за педофилию российский депутат подал иск о политическом преследовании

Осужденный за педофилию депутат от КПРФ подал иск о политическом преследовании

Во Владивостоке осужденный по делу о растлении ребенка экс-депутат от КПРФ Артем Самсонов подал иск о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам. Об этом со ссылкой на адвоката осужденного Максима Сикача сообщает РИА Новости.

По словам защитника, первое предварительное заседание по иску состоялось в Ленинском районном суде. Заседание отложили до 29 мая. По существу иск будет рассматриваться в июле. Осужденный за педофилию Самсонов также подал ходатайство о привлечении в качестве свидетелей главы Приморья Олега Кожемяко, председателя заксобрания региона и ряда депутатов, в том числе от фракции КПРФ.

20 сентября 2022 года суд приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима за иные действия сексуального характера в отношении 11-летнего ребенка.

По версии следствия, депутат, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, растлевал ребенка, показывая ему фаллоимитатор и рассказывая о назначении этого предмета.

После задержания оказавшийся в следственном отделе депутат объявил голодовку.