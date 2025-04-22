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19:44, 22 апреля 2025Экономика

Отказ Китая от деталей к самолетам Boeing назвали эмоциональным

Эксперт Борисов: Быстро заменить самолеты Boeing у Китая не получится
Дмитрий Воронин

Фото: Dan Catchpole / Reuters

Быстро заменить самолеты Boeing европейскими или отечественными у Китая не получится, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Его комментарий в связи с информацией о том, что Пекин отказывается от американских лайнеров и комплектующих к ним приводит РИА Новости.

По словам специалиста, отказ от закупок деталей, о котором писал Bloomberg, выглядит как эмоциональное решение, способное затруднить обслуживание значительной части имеющегося парка.

В то же время, говорится в материале, на отрезке до года проблем у Китая из-за этого кейса не предвидится. При этом, отмечает другой собеседник российского информагентства, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов, КНР является ключевым рынком для американского авиагиганта, чьи ежегодные потери, если ситуация примет серьезный оборот, могут составить 10-15 миллиардов долларов. В том числе, указывают эксперты эксперты, они будут происходить из-за роста себестоимости производства компонентов.

Накануне, 21 апреля, стало известно, что китайские авиакомпании приостановили прием самолетов Boeing, начав отказываться от этой техники из-за тарифной войны с США.

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