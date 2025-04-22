Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:08, 22 апреля 2025Россия

Песков рассказал о переговорах с США по Украине

Песков: Немедленных результатов от переговоров с США по Украине ждать не стоит
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Немедленных результатов от переговоров с США по Украине ждать не стоит, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал быть терпеливыми, так как работа занимает много времени и не может вестись публично.

«Идет напряженная работа. Мы разговариваем с американцами. Процесс трудный и требует много времени, не стоит ожидать немедленных результатов», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил о готовности российского лидера Владимира Путина к двусторонним переговорам с Украиной. Он напомнил, что глава государства неоднократно говорил о необходимости решать вопросы путем переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли предложение России в рамках мирного соглашения по Украине

    Зеленский рассказал о взрыве на заводе «Мотор сич»

    «Мы купили райский остров по цене Ford Fiesta». Зачем простые люди скупают землю в океане и во что они ее превращают?

    Зеленский заявил об отсутствии договоренностей с США о новой помощи

    Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией

    Определился еще один полуфиналист Кубка Гагарина

    Названы два сценария завершения СВО

    Политолог заявил о раскрывшем истинные намерения Европы пасхальном перемирии

    Песков рассказал о переговорах с США по Украине

    Диетологи оценили пользу бокала вина в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости