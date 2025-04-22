Песков рассказал о переговорах с США по Украине

Песков: Немедленных результатов от переговоров с США по Украине ждать не стоит

Немедленных результатов от переговоров с США по Украине ждать не стоит, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал быть терпеливыми, так как работа занимает много времени и не может вестись публично.

«Идет напряженная работа. Мы разговариваем с американцами. Процесс трудный и требует много времени, не стоит ожидать немедленных результатов», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил о готовности российского лидера Владимира Путина к двусторонним переговорам с Украиной. Он напомнил, что глава государства неоднократно говорил о необходимости решать вопросы путем переговоров.